Два мобильных комплекса водной инспекции нашли 7 утечек и 2 незаконные врезки

Дорогие лаборатории оборудованы на базе микроавтобуса с телескопическим роботом и плавательной платформой. Фото: ГУП "Вода Крыма"

Две передвижные лаборатории, купленные за счет бюджета Республики Крым для нужд ГУП РК «Вода Крыма», за неделю работы нашли 7 утечек и 2 незаконные врезки в сеть. Об этом сообщил руководитель ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов.

- Мы пошли от Партизанского водохранилища по основному водоводу, если найду утечки и все устраню, не будет потерь, - заверил руководитель ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов.- Вторая машина занимается поиском незаконных врезок, уже 33 юрлица проверены, из них более половины - автомойки.

На мойках машин несанкционированных врезок не обнаружено. Но у двоих потребителей повреждены пломбы на приборах учета, у одного незаконное подключение к водопроводу и еще у одного — к канализационным сетям. В первом случае грозит штраф в 3,8 миллиона рублей, во втором - 40,4 миллионов рублей.

Напомним, мобильные комплексы работают с 20 января. В общей сложности выявлено 20 скрытых утечек, которые снижали давление в сетях и вели к большим потерям пресной воды.

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