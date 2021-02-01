Бывший замначальника отдела полиции «Сакский» проведет 7 лет в тюрьме за взятки. Фото: "КП" Архив

В Евпатории осудили замначальника полиции межмуниципального отдела МВД России «Сакский» за взяточничество. Он проведет в колонии строгого режима 7 лет.

- Осужденный лишен права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на пять лет, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, добавив, что подсудимого также лишили специального звания.

Бывшего замначальника арестовали вечером 24 мая 2019 года. Он предлагал через посредника местному наркоторговцу дать взятку в размере 250 тысяч рублей, чтобы не проводилось никаких оперативных мероприятий.

Помимо этого, обвиняемый помог молодому человеку откосить от армии, возбудив против него уголовное дело по факту кражи и получив за это 30 тысяч рублей.

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