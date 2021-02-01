«Единый центр записи» представил рейтинг МРТ-кабинетов Москвы

Для удобства выбора на сайте показана информация о свободных местах для записи. Фото: Архив "КП"

«Единый центр записи на МРТ/КТ/УЗИ» опубликовал рейтинг из более 100 кабинетов, которые делают МРТ позвоночника в Москве.

По мнению представителей сервиса, сделано это было для того, чтобы упростить поиск оптимального поставщика медицинских услуг в условиях большого ассортимента предложений на столичном рынке.

Перечень клиник, опубликованный на сайте «Единого центра записи», представляет собой список анкет различных клиник и больниц, которые предлагают проведение конкретной диагностической процедуры. Этот список можно расположить как по цене, так и по рейтингу.

Из анкет поставщиков услуг можно узнать актуальную информацию о стоимости обследования на сегодня, типе используемого оборудования, графике работы и адресе клиники. Для удобства выбора здесь же, на сайте, показана информация о свободных местах для записи.

В «Центре» также напомнили, что их консультанты готовы помочь пациентам выбрать подходящий диагностический кабинет по направлениям МРТ, КТ, УЗИ с учетом индивидуальных требований, а также ответить на вопросы – как подготовиться к обследованию и записаться на прием в конкретную клинику.

* На правах рекламы