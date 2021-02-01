В Судаке за мошенничество осудили бывшего гендиректора стройкомпании. Фото: Архив "КП"

Бывший гендиректор строительной компании проведет в тюрьме 5 лет за мошенничество при строительстве многоэтажки в Судаке.

- Наказание назначено условно с испытательным сроком на два года шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил, - отметили в пресс-службе прокуратуры.

С подсудимым заключили контракт еще в середине 2017 году, цена его составила больше 47 миллионов рублей.

Во время строительства многоквартирного дома он дал указание использовать некачественные и не соответствующие техзаданию стройматериалы для несущих стен, а в актах выполненных работ указывал ложные сведения. В связи с этим обвиняемый необоснованно получил больше 2,8 миллионов рублей.

Напомним, в Евпатории осудили замначальника полиции межмуниципального отдела МВД России «Сакский» за взяточничество. Он проведет в колонии строгого режима 7 лет.

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