Открытие Соборной мечети Симферополя могут перенести на следующий год. Фото: "КП" Архив

Соборную мечеть Крыма, которую строят в Симферополе, планируют закончить через 6 месяцев.

- При наличии достаточного финансирования и при отсутствии ограничений для привлечения необходимых мастеров там работы на пять месяцев. Однако там идет взаимосвязанная работа, и отсутствие одного из мастеров может привести к задержкам, - отметил во время пресс-конференции заместитель муфтия мусульман Крыма Эсадуллах Баиров.

Он не отметает варианта, что открытие мечети могут перенести на 2022 год, - в условиях пандемии говорить о каких-то определенных сроках нельзя.

- У нас весь год впереди, и сказать, что в этом году мы, наверное, сдадим мечеть и помолимся в ней, не будет слишком громким заявлением. Мы к этому стремимся, мы об этом говорим. А там Аллах будет располагать, это в его власти, - подчеркнул заммуфтия мусульман.

Объект практически готов к сдаче в эксплуатацию. Полностью построен гостевой дом, на финишную прямую вышло строительство административного здания. Однако рабочим еще предстоит масштабное благоустройство территории.

- Я не буду торопиться с декларацией, когда оно будет завершено. Я очень надеюсь, что это будет в ближайшее время. Допускаю, что это будет не в этом году, - подчеркнул глава Государственного комитета по делам межнациональных отношений Крыма Альберт Кангиев.

Напомним, Соборную мечеть Симферополя планировали открыть до конца 2021 года. Ее строительство затягивалось из-за ограничений, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

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