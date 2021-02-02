Погода в Крыму на 2 февраля: дожди и тепло до +14°

На полуострове уже цветут подснежники.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
2 февраля на Крымском полуострове будет тепло и сыро.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, утром и днем местами до 15 м/с. Температура воздуха до +13°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер южный до 13 м/с. Днем тепло до +14°.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Дождь. Ветер юго-западный до 20 м/с. Днем тепло до +15°.
Вода в Черном море +7…+10°.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50