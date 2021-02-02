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В Крыму открылся крупнейший мусоросортировочный комплекс

Производительность оборудования сможет перерабатывать 150 тысяч тонн твердых коммунальных отходов
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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На реализацию этого проекта было потрачено больше 220 миллионов рублей

На реализацию этого проекта было потрачено больше 220 миллионов рублей

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 2 февраля, в крымской столице запускается один из самых крупных в Крыму мусоросортировочный комплекс.

Производительность нового оборудования в 150 тысяч тонн твердых коммунальных отходов уже сейчас позволит обрабатывать сто процентов мусора Симферополя.

На реализацию этого проекта было потрачено больше 220 миллионов рублей, а после введения второй очереди бюджет превысит 300 миллионов. Все оборудование комплекса было произведено в рамках таможенного союза РФ и РБ. Оно позволит эффективно обрабатывать пластик полимеры каждый день в круглосуточном режиме.

Реализация такого проекта смогли организовать при помощи поддержки со стороны общественности, Правительства РФ, Совета министров Крыма и администрации города Симферополя.

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