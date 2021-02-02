Ялта возглавила топ-10 популярных городов для отдыха с питомцами

Животным уютно на отдыхе в Крым.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Отдыхающие нередко отправляются в отпуск, захватив с собой домашних животных. Собаками и кошками на курортах никого не удивить.
- С каждым годом появляется все больше объектов размещения, готовых принять с животными, - отмечают эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU, сообщая, что туристы с собаками или другими домашними любимчиками, отдают предпочтение отелям.
Топ-10 популярных городов для путешествия с питомцами (на основе данных брони жилья для отдыха):
Ялта
Сочи
Гагра
Петрозаводск
Санкт - Петербург
Ростов-на-Дону
Москва
Зеленоградск
Казань
Осташков
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