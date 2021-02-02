Ялта возглавила топ-10 популярных городов для отдыха с питомцами

Животным уютно на отдыхе в Крым. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Отдыхающие нередко отправляются в отпуск, захватив с собой домашних животных. Собаками и кошками на курортах никого не удивить.

- С каждым годом появляется все больше объектов размещения, готовых принять с животными, - отмечают эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU, сообщая, что туристы с собаками или другими домашними любимчиками, отдают предпочтение отелям.

Топ-10 популярных городов для путешествия с питомцами (на основе данных брони жилья для отдыха):

Ялта

Сочи

Гагра

Петрозаводск

Санкт - Петербург

Ростов-на-Дону

Москва

Зеленоградск

Казань

Осташков

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50