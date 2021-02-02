В Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заболело 138 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму за сутки зафиксировали 138 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в 12 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

- Из общего количества заболевших 101 случай выявлен при обращении за медицинской помощью. Еще 37 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксенов.

За сутки в региональных лабораториях провели 537 тестов на COVID-19. За все время с начала пандемии в Крыму болезнь успешно побороло 27 тысяч 400 человек. Умерло за этот же период 776 человек.

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