В Крыму скончалось еще 9 человек с коронавирусом

Число умерших пациентов достигло 776 человек за весь период пандемии. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму зарегистрировали еще 9 летальных случаев от COVID-19. Таким образом, число скончавшихся от новой коронавирусной инфекции за весь период пандемии в Крыму достигло 776.

Напомним, в Крыму за сутки новую коронавирусную инфекцию нашли у 138 человек. В 12 случаях болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа зараженных 101 пациент самостоятельно обратился к врачу за медпомощью, почувствовав себя хуже. Еще 37 выявили среди тех, кто контактировал с ранее зараженными.

За весь период с начала распространения коронавируса в Крыму болезнь успешно побороло 27 тысяч 400 человек. В региональных лабораториях за сутки обследовали 537 человек на COVID-19.

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