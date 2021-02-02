Супружеская парочка из Воронежа продала несуществующие путевки в Ялту на полтора миллиона рублей

Парочка продавала фиктивные путевки на отдых в Ялту. Фото: Пресс-служба МВД по Крыму

Муж и жена из Воронежа решили заработать на несуществующем бизнесе. Парочка продавала фиктивные путевки на отдых в Ялту, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

В полицию обратились обманутые люди, которые заплатили за «липовые» путевки в курортный город. Оказалось, такой бизнес организовали супруги из Воронежа – 62-летний мужчина, который раньше уже работал в туристическом агентстве, и его супруга.

- После завершения официальной трудовой деятельности он продолжил продажу туров, но уже дистанционно, создав аккаунт в соцсетях под названием «Горячие туры и круизы Ялты», - сообщили в ведомстве.

Вместе со своей женой мужчина находил желающих отдохнуть в Ялте, брал с них задаток и в качестве гарантии предоставлял поддельные документы о переводе денег в турфирму. Мошенники даже грамотно воспользовались ковидными ограничениями и перенесли поездки на неограниченный срок, а после этого со спокойной душой заблокировали все свои телефоны.

Во время обысков у парочки нашли мобильные телефоны, компьютер и стопку поддельных документов о предоставлении туристических услуг. У наивных клиентов супругам удалось выманить почти полтора миллиона рублей. Сейчас на них возбудили уголовное дело по статье мошенничество и отправили под стражу.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50