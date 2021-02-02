Крымские таможенники не позволили россиянке вывезти на Украину ценные книги

Россиянку могут наказать за незаконный вывоз ценных книг. Фото: архив КП

Россиянка хотела вывезти из Крыма в Украину ценные книги, но таможенники задержали ее в пункте пропуска «Армянск». Книги предназначались для жительницы Германии, сообщили в пресс-службе Крымской таможни.

- Россиянка пересекала государственную границу пешком. При осмотре таможенники нашли у нее два тома книги профессора Карла Вермана «История искусства всех времен и народов» 1903 года издания. При этом декларации у женщины на руках не было, разрешения от Министерства культуры России - тоже, - рассказали в ведомстве.

Гражданка РФ объяснила, что не является владелицей книг, а просто выступает в роли посредника. Ее задачей было передать ценный груз жительнице Германии, которая оказалась наследницей Вермана. На вопрос о декларации задержанная ответила, что ранее об этом ничего не слышала.

Оба тома издания изъяли и направили на экспертизу. Против россиянки могут возбудить дело об административном правонарушении.

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