Предприятию «Крымская железная дорога» поставили технику без документов

Теперь в отношении представителя фирмы возбуждено уголовное дело Фото: Архив "КП"

Жителя Ростовской области задержали за то, что он пытался дать крупную взятку сотруднику Крымской железной дороги, сообщили в пресс-службе крымского Следственного комитета.

После того, как осенью 2020 года предприятие «Крымская железная дорога» заключила договор с коммерческой организацией на закупку экскаватора, технику сразу же привезли. Но подтверждающих соответствие технических характеристик документов не было. А уже в январе этого года предприятие направило в адрес фирмы сообщение об отказе исполнения контракта. В этот момент житель Ростова дал начальнику отдела организации закупок Крымской железной дороги взятку в размере 750 тысяч рублей.

Теперь в отношении представителя фирмы возбуждено уголовное дело. Подозреваемый уже признал свою вину, сейчас он находится под домашним арестом.

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