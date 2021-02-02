В Крыму ремонт здания Пенсионного фонда оценили в 12 миллионов рублей

На торгах стоимость работ может снизиться. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На сайте zakupki.gov.ru появился электронный аукцион: отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым ищет исполнителя, который возьмется за капитальный ремонт здания в поселке городского типа Ленино на улице Трудовая.

За отделку фасадов, ремонт кровли, укладку плитки, линолеума, ламината и другие работы руководство ведомства готово отдать кругленькую сумму - 12 877 640 рублей.

Окончательный расчет с подрядчиков планируется произвести 30 сентября этого года.

Напоминаем, что в центре Джанкоя ПФР планирует возвести «дворец» за 133 миллиона рублей, но эта идея пришлась не по душе депутатам Государственной Думы РФ.

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