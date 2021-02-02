В Детском парке Симферополя появилась пара влюбленных носух

Веселая и очень милая парочка коати. Фото: park-simferopol.ru

В «живом уголке» Детского парка Симферополя поселились молодожены - семья носух.

- После 30-дневного карантина коати-девочку Лолу подселили к ее новому жениху Камилю. Теперь носухи Лола и Камиль живут в одном общем вольере, своей небольшой, но дружной семейкой, - сообщила пресс-служба излюбленного места отдыха взрослых и детей.

В парке отмечают, что зверьки довольно быстро подружились: - Получилась веселая и очень милая парочка коати.

Лола и Камиль. Фото: park-simferopol.ru

Носухи или коати, которые относится к семейству енотовых, весьма теплолюбивые животные. Поэтому увидеть их в открытом вольере можно, когда столбик термометра не опускается ниже +10 градусов. Прохладные дни молодожены предпочитают проводить в теплом, закрытом от холода и посторонних взглядов зимнике.

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