Крымские чиновники хотят потратить миллион рублей на розы и гвоздики

Цветы нужны для проведения официальных мероприятий. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На сайте госзакупок объявлен аукцион, где в роли заказчика выступает аппарат Совета министров РК. Речь идет о закупке «цветы живые, букеты и корзины из них». Стартовая цена лота 986 452 рублей 97 копеек.

Крымские чиновники предъявляют строгие требования к качеству роз и гвоздик, например, стебли должны быть прочными и упругими, без шипов, а лепестки цветка - свежие (не дряблые, не слабые, не мятые, не обломанные) и эластичные.

Букеты нужно обернуть в упаковку, которая не шуршит и не боится влаги.

Цветы нужно предоставить не все сразу, а к 10 памятным датам. Последний день поставки - 22 августа этого года.

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