Снегопады и дожди января смогли немного улучшить ситуацию с водой в Крыму. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В нескольких районах Крыма улучшилась ситуация с водой благодаря прошедшим за январь снегопадам и дождям, сообщает ForPost.

- Если за январь по притокам в Симферопольское и Партизанское водохранилища не поступило даже по полмиллиона кубометров, то в Белогорское пришло больше 3 миллионов кубометров, в Счастливенское – 1 миллион, а в Чернореченское – больше 4 миллионов, - сообщила в интервью изданию начальник отдела гидрологии и гидрологических прогнозов регионального Гидрометцентра Наталья Охременко.

Выпавшие осадки никак не повлияли на объем воды рек Салгир, Альмы и Кача. Так, в прошлом месяце их средний уровень составил 1-6 сантиметров, когда в реках Черная и Бельбек расходы были 5-10 кубических метров.

- Снег, который выпал в январе, благотворно сказался на гидрологической обстановке только крайнего юго-запада — Черная и Бельбек. Также хорошо пополнилась Биюк-Карасу на востоке Крыма, - пояснила гидролог.

На данный момент из-за резкого повышения температуры воздуха фиксируется интенсивное таяние снегов, которое считается для пополнения водохранилищ самым плодотворным процессом.

В конце рабочей недели в Крыму снова могут пройти дожди. Если осадки будут обильными, то ситуация с водой станет немного лучше, подытожила Охременко.

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