В Крыму оценят эффективность работы социальных некоммерческих организаций

Заявки на участие в опросе можно присылать только до конца 3 февраля. Фото: Мининформ РК

В Крыму пройдет социологический опрос, который покажет эффективность работы социальных некоммерческих организаций в 2020 году. Опрос будет проводиться впервые специалистами Мининформа Крыма.

Заявки для участия принимаются лишь до 3 февраля 2021 года.

Когда мероприятие завершится, лидеры разных некоммерческих организаций НКО смогут рассказать о своей деятельности на теле- и радиоэфирах.

С помощью опроса команды НКО смогут получить от населения обратную связь об их деятельности, понять насколько эффективна их работа.

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