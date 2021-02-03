Погода в Крыму на 3 февраля: переменная облачность и тепло до +15°

В Крыму вполне комфортный день. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

3 февраля на Крымском полуострове пройдет без природных аномалий. Если в Максимов день на улице ясно – весна обещает быть ранней.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем до +15°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный до -11м/с. Днем тепло до +13°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный до 12 м/с. Днем +12…+14°.

Температура воды в Черном море + 7°…+ 10°.

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