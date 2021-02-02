Украина ввела санкции против Никарагуа из-за консульства, открытого в Крыму

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Никарагуа в Российской Федерации Альба Асусена Торрес специально прибыла в Крым для открытия почетного консульства. Фото: Пресс-служба главы РК

Украина намерена вводить санкции против Никарагуа из-за того, что эта страна открыла почетное консульство в Крыму.

- Утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2021 года «О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Республики Никарагуа, - сказано в постановлении, принятом на сессии украинского парламента во вторник, 2 февраля.

Также в документе говорится, что ограничения введены на пять лет.

При этом депутаты президентской партии «Слуга народа» на Украине заявили, что из-за санкций против Никарагуа могут повыситься цены на бананы и лимоны.

Напомним, что открытие почетного консульства Никарагуа в Симферополе состоялось в ноябре прошлого года. Это первое в российском Крыму иностранное дипломатическое представительство. Почетным консулом Никарагуа стал бывший полномочный представитель президента России в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев. В МИД Украины сразу же отреагировали и назвали это «грубым нарушением законодательства Украины и международного права», а также «недружественным шагом» со стороны Никарагуа в отношении Киева.