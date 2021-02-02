В Симферополе и Севастополе 3 февраля частично отключат электричество

Электросети требуют особого внимания специалистов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

3 февраля в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что энергетики будут приводить в порядок оборудование.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

проезд Проводников, 2-32 (чет), 3-49 (нечет), 53б, 65/121-87 (нечет);

ул. Генова, 43;

ул. Летчиков, 27;

ул. Локомотивная, 26-30 (чет), 27-55 (нечет);

ул. Тюльпанная, 1, 21-29 (нечет);

ул. Леси Украинки, 104-126 (чет), 117-145 (нечет);

пер. Проводников, 64-86 (чет);

ул. Проводников, 61;

ул. Рубцова, 40, 35-41(нечет);

ул. Битакская, 2, 4;

ул. Смирнова, 14-18(чет), 17-19(нечет);

ул. Терлецкого, 2-12(чет), 1-15(нечет);

ул. Федотова, 21, 28-52(чет);

ул. Киевская, 38, 51-67(нечет), 36/6, 67/2;

ул. Стахановцев, 2-6(чет), 3-19 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 16.00

пер. Мирный 6,10-12,11-А,1,11-13,17;

пр. Артиллеристов 4-24,1-17;

ул. Артиллеристов 2,48-72,76-86,61-97;

ул. Днепровская 82,84,88,87-89,97-105,109;

ул. Донская 96-Б,88-90,94;

ул. Кавказская 18;

ул. Каспийская 102-б,100-б,102-а,92,94;

ул. Кубанская 2-26,9-а,1-9;

ул. Мирная 6,8,14,3-5;

ул. Станюковича 50-90,51-89;

ул. Танкистов 46,48,54-76,82-84,88,49-67,71,75-77,81;

проезд Танкистов 10,5/7,9-а,9

с 9.00 до 17.00

ул. Багрия 2-58,27-29;

ул. Брянская 1-11;

ул. Оборонная 2-8;

ул. Окопная 1-15;

ул. Адмирала Макарова 1,25-29;

ул. Хрулева 8,7,11;

ул. 1 Бастионная 3-7,11-15;

ул. Героев Севастополя 44,54-60;

ул. Карла Либкнехта 20-42,19-35,49,55;

ул. Розы Люксембург 99;

ул. Горького 16;

ул. Волынская 2-30,11-21;

ул. Матроса Кошки 8;

ул. Гармаша 90,92,111-117;

ул. Островского 73,75;

ул. Дзержинского 52,55-63;

ул. Комсомольская 58-80,86,51-73;

ул. Перекопская 4-8,1-5,9;

ул. Красносельского 7;

ул. Одинцова 2-А,2-4,1-11;

ул. 2 Бастионная 2-А,12-А,1-А,3-А;

ул. Горпищенко 98-Б;

ул. Воронежская 18,21-27,31;

ул. Ручьевая 13

село Верхнесадовое: ул. Виноградная 2-16,7; ул.Симиренко 1-43

село Орлиное: ул. Мазурца 1-21,2-22; ул. Тополиная 12,15-А,11-15; ул. Родниковская 2-А,2,1-А,3; ул. Евгении Грунской 2-14,7-11; ул. Макарова 20-а,2-18; ул. Ореховая 4,10-16,20,20-А,15-17,21

село Терновка: ул. Лесная 2-22,1-23

с 8.00 до 16.00

ул. Кулакова 1, 1-А, 3, 4-18(чет), 5, 7, 12/1;

ул. Щербака 1;

ул. Генерала Петрова 3, 4-10(чет), 6-А, 12, 14;

ул. Новороссийская 1-13; ул. Одесская 4, 5-А, 6, 8;

ул. Очаковцев 2-6(чет), 14;

ул. Партизанская 1-7(нечет),

Цыганский туннель 1-А.

с 8.00 до 17.00

село Полюшко: ул. Зеленая 1-8, 1-Б, 13, 17, 19, 21-А, 22-27; ул. Золотистая 1-11(нечет), 6-10(чет), 8-А, 15, 17-А, 17-Б, 19; ул. Колосистая 43-68, 2-41; ул. Луговая 1-43; ул. Решидова 1-50; ул. Виноградная 24-48(чет), 17-43(нечет)

село Орловка: ул. Качинское шоссе 5

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