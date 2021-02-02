В Симферополе и Севастополе 3 февраля частично отключат электричество

Электросети требуют особого внимания специалистов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
3 февраля в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что энергетики будут приводить в порядок оборудование.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
проезд Проводников, 2-32 (чет), 3-49 (нечет), 53б, 65/121-87 (нечет);
ул. Генова, 43;
ул. Летчиков, 27;
ул. Локомотивная, 26-30 (чет), 27-55 (нечет);
ул. Тюльпанная, 1, 21-29 (нечет);
ул. Леси Украинки, 104-126 (чет), 117-145 (нечет);
пер. Проводников, 64-86 (чет);
ул. Проводников, 61;
ул. Рубцова, 40, 35-41(нечет);
ул. Битакская, 2, 4;
ул. Смирнова, 14-18(чет), 17-19(нечет);
ул. Терлецкого, 2-12(чет), 1-15(нечет);
ул. Федотова, 21, 28-52(чет);
ул. Киевская, 38, 51-67(нечет), 36/6, 67/2;
ул. Стахановцев, 2-6(чет), 3-19 (нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 16.00
пер. Мирный 6,10-12,11-А,1,11-13,17;
пр. Артиллеристов 4-24,1-17;
ул. Артиллеристов 2,48-72,76-86,61-97;
ул. Днепровская 82,84,88,87-89,97-105,109;
ул. Донская 96-Б,88-90,94;
ул. Кавказская 18;
ул. Каспийская 102-б,100-б,102-а,92,94;
ул. Кубанская 2-26,9-а,1-9;
ул. Мирная 6,8,14,3-5;
ул. Станюковича 50-90,51-89;
ул. Танкистов 46,48,54-76,82-84,88,49-67,71,75-77,81;
проезд Танкистов 10,5/7,9-а,9
с 9.00 до 17.00
ул. Багрия 2-58,27-29;
ул. Брянская 1-11;
ул. Оборонная 2-8;
ул. Окопная 1-15;
ул. Адмирала Макарова 1,25-29;
ул. Хрулева 8,7,11;
ул. 1 Бастионная 3-7,11-15;
ул. Героев Севастополя 44,54-60;
ул. Карла Либкнехта 20-42,19-35,49,55;
ул. Розы Люксембург 99;
ул. Горького 16;
ул. Волынская 2-30,11-21;
ул. Матроса Кошки 8;
ул. Гармаша 90,92,111-117;
ул. Островского 73,75;
ул. Дзержинского 52,55-63;
ул. Комсомольская 58-80,86,51-73;
ул. Перекопская 4-8,1-5,9;
ул. Красносельского 7;
ул. Одинцова 2-А,2-4,1-11;
ул. 2 Бастионная 2-А,12-А,1-А,3-А;
ул. Горпищенко 98-Б;
ул. Воронежская 18,21-27,31;
ул. Ручьевая 13
село Верхнесадовое: ул. Виноградная 2-16,7; ул.Симиренко 1-43
село Орлиное: ул. Мазурца 1-21,2-22; ул. Тополиная 12,15-А,11-15; ул. Родниковская 2-А,2,1-А,3; ул. Евгении Грунской 2-14,7-11; ул. Макарова 20-а,2-18; ул. Ореховая 4,10-16,20,20-А,15-17,21
село Терновка: ул. Лесная 2-22,1-23
с 8.00 до 16.00
ул. Кулакова 1, 1-А, 3, 4-18(чет), 5, 7, 12/1;
ул. Щербака 1;
ул. Генерала Петрова 3, 4-10(чет), 6-А, 12, 14;
ул. Новороссийская 1-13; ул. Одесская 4, 5-А, 6, 8;
ул. Очаковцев 2-6(чет), 14;
ул. Партизанская 1-7(нечет),
Цыганский туннель 1-А.
с 8.00 до 17.00
село Полюшко: ул. Зеленая 1-8, 1-Б, 13, 17, 19, 21-А, 22-27; ул. Золотистая 1-11(нечет), 6-10(чет), 8-А, 15, 17-А, 17-Б, 19; ул. Колосистая 43-68, 2-41; ул. Луговая 1-43; ул. Решидова 1-50; ул. Виноградная 24-48(чет), 17-43(нечет)
село Орловка: ул. Качинское шоссе 5
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