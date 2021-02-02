В ближайшую неделю в Крыму ожидаются паводки

Угроза паводков и селей продержится еще неделю в Симферопольском и Бахчисарайском районах, Ялте и Алуште
Фото: Архив "КП"
Крымские спасатели предупредили о паводках и угрозе подтопления по всему полуострову в ближайшую неделю, сообщил заместитель начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Игорь Сосунов.
Он отметил, что из-за изменений погоды и возникновения снего-дождевых паводков в некоторых районах Крыма, прогнозируется понижение участков местности.
- Указанные обстоятельства повышают вероятность схода селей и, соответственно, повреждения объектов инфраструктуры в регионах, - подчеркнул Сосунов.
По информации заместителя начальника, угрозы возникновения паводков и селей вызвана перенасыщением влагой почвы вследствие обильного выпадения осадков, которые продержатся еще неделю в Симферопольском и Бахчисарайском районах, Ялте и Алуште.
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