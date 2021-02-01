Ассортимент продуктов и цены в Крыму шокировали украинского блогера. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Среди крымских пользователей социальных сетей набирает популярность видео украинского блогера, приехавшего на полуостров в январе, сообщает ForPost. В своем ролике молодой человек удивлялся продуктовому ассортименту и завышенной стоимости.

Общее впечатление блогер составил после посещения нескольких мелких магазинов и одного большого супермаркета.

- Обидно, что у нас есть на оптовых рынках конфеты, а шоколада в плитках нет, - цитирует издание жалобы молодого человека.

Он также порадовался наличию овсяного молока в обычных магазинах Крыма, которого, по его словам, в Одессе нет. Однако на этом восхищение постепенно переросло в шок. Стоимость килограмма яблок «Гольден» блогер назвал чересчур завышенной.

По словам доктора экономических наук, завкафедрой маркетинга, торгового и таможенного дела КФУ имени Вернадского Виктора Реутова, цены в регионе не выше средних по России. Основное повышение произошло в 2015 году во время подравнивания под реалии страны.

- Тогда в Крыму значительно превышался индекс инфляции, так как цены тогда у нас были ниже. В следующие годы темпы роста цен замедлились, - подчеркнул Реутов.

На данный момент индекс инфляции в Крыму находится на общероссийском уровне. По словам эксперта, цены на нефтепродукты на полуострове в 2021 году должны сравняться со среднероссийскими благодаря понижению стоимости логистики и доставки. В этом случае могут также понизиться цены на продукты первой необходимости.

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