Реконструкцию набережной Евпатории продолжат осенью. Фото: Иван МАРКОВ

Благоустройство набережной имени Валентины Терешковой Евпатории продолжится в сентябре 2021 года. На данный момент проект находится на экспертизе.

- Плановый срок выхода в июне. С сентября планируем приступить к строительно-монтажным работам. В этом году стоит задача возобновить строительно-монтажные работы с завершением в 2022 году, - сообщил заместитель Председателя Совета министров Крыма Евгений Кабанов.

Он добавил, что подрядчика будут выбирать через программу единого подрядчика.

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