Жители Керчи останутся на сутки без воды. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Часть Керчи останется на сутки без воды из-за аварии на водоводе. Ограничения коснутся жителей микрорайонов Луч, Промбаза, 5-й микрорайон, 1-й самострой, Больничный микрорайон, а также микрорайонов улиц Войкова, 1-й Пятилетки, Степана Разина, 1 Мая.

Ремонтные работы будут проходить по улице Генерала Петрова в период с 00.00 до 23.59 3 февраля, сообщает Крым 24 со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Жителям и гостям города-героя приносят извинения за предоставленные неудобства и рекомендуют сделать суточный запас питьевой воды. Помимо этого, в течение дня будет осуществляться подвоз, с графиком которого можно ознакомиться по ссылке.

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