США направили в Черное море третий военный корабль

В конце января в Черное море вошел эсминец «USS Porter» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Америка наращивает военное присутствие в Черном море, направив туда третий корабль, говорится в британской газете «The Times».

В Черное море в конце прошлого месяца вошел эсминец «USS Porter» и присоединился к ранее прибывшим туда эсминцу «USS Donald Cook» и танкеру «USNS Laramie».

За последние три года, по данным британского издания, это крупнейшее присутствие ВМС США в Черном море. Иностранные журналисты уверены, что это связано с недавними переговорами Владимира Путина с Джо Байденом.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50