Ялта и Севастополь вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха на 23 февраля

Город-герой Севастополь красив в любое время года.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
День защитника Отечества не за горами. И эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU выяснили, где россияне хотят провести эти длинные праздничные выходные - с 21 по 23 февраля.
- Ялта и Севастополь в Крыму, Сочи и Красная Поляна в Краснодарском крае, горнолыжные курорты Шерегеш, Домбай и Банное, а также Москва, Санкт-Петербург и Переславль-Залесский составили десятку популярных направлений для путешествий и отдыха в феврале 2021 года, - сообщили аналитики, просмотрев данные брони жилья на этот период.
Топ-10 городов для путешествий на 23 февраля (средние траты на аренду жилья в сутки, в рублях):
Ялта, 2931
Сочи, 1788
Севастополь, 2116
Шерегеш, 5805
Москва, 4115
Санкт-Петербург, 1678
Красная Поляна, 5418
Домбай, 3500
Банное, 2969
Переславль-Залесский, 7333
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50