Ялта и Севастополь вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха на 23 февраля

Город-герой Севастополь красив в любое время года. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

День защитника Отечества не за горами. И эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU выяснили, где россияне хотят провести эти длинные праздничные выходные - с 21 по 23 февраля.

- Ялта и Севастополь в Крыму, Сочи и Красная Поляна в Краснодарском крае, горнолыжные курорты Шерегеш, Домбай и Банное, а также Москва, Санкт-Петербург и Переславль-Залесский составили десятку популярных направлений для путешествий и отдыха в феврале 2021 года, - сообщили аналитики, просмотрев данные брони жилья на этот период.

Топ-10 городов для путешествий на 23 февраля (средние траты на аренду жилья в сутки, в рублях):

Ялта, 2931

Сочи, 1788

Севастополь, 2116

Шерегеш, 5805

Москва, 4115

Санкт-Петербург, 1678

Красная Поляна, 5418

Домбай, 3500

Банное, 2969

Переславль-Залесский, 7333

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