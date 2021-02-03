В Крыму выявили еще 151 случай коронавируса

За последние сутки на коронавирус протестировали 3000 человек. Фото: Правительство Крыма

За последние сутки в Крыму выявили 151 новый случай заражения коронавирусом, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- С бессимптомным течением болезни зафиксировали 11 случаев, 106 человек обратились за медицинской помощью сами. Еще 45 случаев зарегистрировано среди тех, кто раньше контактировал с зараженными, - написал глава Крыма.

На коронавирус за последние сутки протестировали 3000 человек. За это же время с выздоровлением выписали 319 человек. С начала пандемии от вируса вылечилось 27 тысяч 719 человек.

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