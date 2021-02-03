Аксенов высказался по поводу приговора известному российскому блогеру

Глава Крыма считает, что блогера поддерживают иностранцы. Фото: личная страница Сергея Аксенова на Facebook

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал наказание известному российскому блогеру справедливым и обоснованным. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

- Закон один для всех. Но теперь понятно, в чьих интересах действовал осужденный жулик, об этом говорит количество приехавших западных дипломатов, - написал Аксенов.

Глава республики уверен, что таким образом некоторые страны пытаются раскачать ситуацию в России.

- Они даже не пытаются скрывать, кто именно оказывает поддержку этому персонажу. Но я уверен, что попытки навести беспорядки в стране, обречены на провал. Нам не нужны провокаторы, которые действуют по указке извне, - заявил глава.

В заключении он добавил, что вмешиваться во внутренние дела России не позволено никому.

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