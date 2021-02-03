В Крыму поймали закладчика, который пытался спрятать 2 килограмма наркотиков

Парня задержали в момент закладки наркотиков. Фото: ПРесс-служба МВД по Крыму

В Крыму полицейские поймали закладчика наркотиков с крупной партией нелегальных веществ, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Как сообщили в ведомстве, 25-летний молодой человек из Феодосии самостоятельно организовал бизнес по распространению наркотиков. Он раскладывал их по тайникам в разных районах Крыма. В общей сложности у закладчика удалось изъять около двух килограммов мефедрона. В одной только Евпатории общий вес наркотиков составил больше 600 граммов.

Парня задержали в момент закладки наркотиков. Когда правоохранители досмотрели его, у закладчика нашли больше килограмма порошкообразных веществ. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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