В Симферополе весной планируют открыть приют для бродячих животных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приют для бродячих животных Симферополя, строительство которого ведется с 2018 года, планируют открыть весной.

- По информации администрации крымской столицы, работы по вводу в эксплуатацию первой очереди планируют завершить в первом квартале 2021 года, - цитирует Крымское информационное агентство председателя Комитета по экологии и природным ресурсам Георгия Шаповалова.

Однако депутат отмечает, что это не решит вопроса приютов для бездомных зверей без владельцев на остальной территории Крыма.

- Необходимо строительство как минимум двух модульных приютов, на которые требуется выделение дополнительного финансирования. Данный вопрос находится на постоянном контроле в профильном комитете Госсовета РК, - подчеркнул он.

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