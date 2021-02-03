В Минэкономразвития РФ нашли новый способ защитить крымских инвесторов от санкций

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В Крыму создадут особые административные районы (АОР), которые помогут защитить российские компании от санкций. Законопроект о введении особого правового режима на территориях Крыма и Севастополя разработали в Минэкономразвития РФ, передает РБК.

В пресс-службе ведомства пояснили, что большинство российских федеральных компаний не работают в Крыму из-за санкций. Чтобы избежать санкций, в законопроекте предлагается сделать информацию об инвесторе конфиденциальной.

В Минэкономразвития РФ предполагают, что принятие законопроекта позволит зайти на крымский рынок российским компаниям, которые уже попали под санкции или же рискуют попасть под ограничения из-за работы в Крыму.

Особые административные районы будут действовать на всей территории Крыма и Севастополя, как и свободная экономическая зона. Участники ОАР должны вести бизнес только на территории полуострова. Есть и другие условия: инвестпроекты, которые реализуются в рамках ОАР, должны быть на сумму не меньше 150 миллионов рублей. Помимо этого, бизнес должен быть связан с развитием транспортной и другой инфраструктуры, созданием новых или развитием действующих производств, а также туристической деятельности, санаторно-курортного лечения.

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