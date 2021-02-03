В Крыму изменилось расписание пригородных электричек

В Крыму изменилось расписание пригородных поездов по направлению «Симферополь - Евпатория», сообщили в пресс-службе ФГУП «Крымская железная дорога».

Изменения связаны с прекращением ремонтных работ на железнодорожных путях на участке «Разъезд Сторожевое – Саки». Время движения электрички уменьшилось на десять минут. Также сократилось время пути пригородных поездов-экспрессов. Теперь оно составил 60-64 минуты.

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