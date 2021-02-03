Причины смертельного ДТП в Крыму с тремя полицейскими

Трое из четверых находившихся внутри машины полицейских скончались на месте. Фото: Следком по РК и Севастополю

Вечером, 2 февраля, на дороге пгт. Кировское-Приветное произошла авария с участием полицейской машины марки «Лада Приора» . В результате ДТП на месте скончались трое стражей порядка.

На место происшествия сразу же направились сотрудники регионального Следкома и скорой медицинской помощи.

- Предварительно, аварию спровоцировал водитель автомобиля «Шкода», который обгонял велосипедиста и выехал на встречную полосу, где на полной скорости врезался в «Ладу Приору». Трое из четверых находившихся внутри машины полицейских скончались на месте, - объяснили в Следкоме по РК и Севастополю.

С различными травмами с места ДТП медики госпитализировали одного сотрудника полиции и подследственного, которые находились в «Ладе Приоре», а также водителя «Шкоды».

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