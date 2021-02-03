Последствия смертельного ДТП в Крыму с тремя полицейскими

Водитель «Шкоды» объезжал велосипедиста и выехал на встречку. Фото: Следком по РК и Севастополю

Виновнику аварии, в которой погибли трое крымских полицейских, может грозить реальный срок или принудительные работы.

Напомним, вечером 2 февраля на автодороге пгт. Кировское-Приветное служебный автомобиль МВД столкнулся с машиной «Шкода». В результате ДТП на месте скончались трое полицейских. Одного сотрудника правоохранительных органов, подследственного и водителя «Шкоды» скорая забрала в больницу.

Предварительно, авария случилась из-за того, что водитель «Шкоды» объезжал велосипедиста и выехал на полосу встречного движения.

На месте происшествия специалисты проводят осмотр. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Его передали в управление по расследованию особо важных дел Следкома РФ по РК и Севастополю.

Против виновника аварии могут завести дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В этом случае ему может грозить пять лет принудительных работ либо лишение свободы на срок до семи лет.

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