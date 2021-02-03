В крымских водохранилищах увеличился объем воды за январь. Фото: Архив "КП"

Объемы воды в водохранилищах Крыма увеличились за январь месяц. Так, приток в Белогорское водохранилище вырос на 85% и составил 3,044 миллиона кубометров.

- При том, что на начало января приток составлял всего 0,47 миллионов кубометров воды, - пояснили в пресс-службе крымского гидрометцентра.

Улучшилась ситуация с запасами воды в других водохранилищах. Так, приток воды в Симферопольское составил 0,49 миллионов кубометров, в Счастливенское – 1,095 миллионов.

Общий запас воды к началу февраля вышел 36,05 миллионов кубометров, что на 4,74 миллионов больше по сравнению с прошлыми показателями.

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