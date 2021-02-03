В больницах Крыма вывели из «красной зоны» пятую часть ковидных мест

Больницы Крыма постепенно сокращают ковидные койки. Фото: Архив КП

Минздрав Крыма сократил в больницах пятую часть койко-мест, предназначенных для лечения новой коронавиурсной инфекции и пневмоний. Полностью выведены из ковидного фонда республиканский госпиталь ветеранов войны и евпаторийский санаторий «Здравница».

- Приказом Минздрава РК на сегодня сокращен коечный фонд для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями в условиях стационара на 626 коек, - сообщил министр здравоохранения Александр Остапенко.- Высвобождены все 220 коек для ветеранов, и в ближайшее время госпиталь после дезинфекции начнет работу в плановом режиме, и все 120 коек в санатории «Здравница», который аналогично начнет работу в стандартном режиме.

Всего для лечения больных коронавирусной инфекцией в стационарах развернуты 3364 койки. За неделю поступило 473 пациента, выписаны 2080.

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