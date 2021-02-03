Появилось видео с места смертельного ДТП с тремя полицейскими в Крыму

Фото: Следком по РК и Севастополю

Появилось видео с места смертельного ДТП, которое унесло жизни троих полицейских Крыма. Авария случилась вчера вечером, 2 февраля, на дороге пгт. Кировское-Приветное.

По кадрам видеозаписи видно, что металлические остатки машин разбросаны по всей дороге, патрульная «Лада Приора» разлетелась на осколки от столкновения с машиной «Шкода».

Выяснилось, что ДТП спровоцировал водитель «Шкоды», который обгонял велосипедиста и выехал на встречную полосу, где на большой скорости врезался в «Ладу Приору».

В больницу с различными травмами увезли одного сотрудника полиции, подследственного и водителя «Шкоды».

Виновнику аварии грозит реальный срок или исправительные работы.

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