«Кометы» для перевозок между Севастополем и Ялтой могут начать работу в 2021 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два скоростных пассажирских судна «Комета 120М» сдадут в эксплуатацию в этом году, сообщает ForPost. Транспорт на подводных крыльях возводится на судостроительном заводе «Море» в Феодосии.

- Завершение строительства и передача заказчику судов запланированы в 2021 году. Вопросом начала эксплуатации данных судов занимается оператор перевозок, - сообщил изданию министр промышленной политики Республики Крым Александр Трянов.

Он добавил, что на 1 января 2021 года коллектив предприятия задолженностей по зарплате не имеет.

Напомним, в начале июля 2020 года рейсы «Кометы» в Крыму приостановили по техническим причинам. Дата возобновления маршрутов тогда названа не была.

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