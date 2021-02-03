Захарова предложила иностранным дипломатам приехать в Крым

За 6 лет иностранные дипломаты ни разу не посещали полуостров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дипломатов из разных стран попросили посещать не судебное заседание по делу известного блогера, а российский Крым. С таким предложением выступила представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Дипломатам, которые так внимательно следят за развитием событий в нашей стране, нужно не только присутствовать на заседаниях суда по делу блогеров, но и следить за другими моментами. Например, съездить в Крым. На протяжении шести лет там тоже много интересного происходит, - сказала Захарова в интервью РБК.

Западные дипломаты, по ее словам, так часто голосуют в ООН, принимают резолюции, вводят санкции, а доехать на полуостров все никак не могут.

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