Очередь на вакцинацию от коронавируса в Крыму расписана до мая

В очередь на вакцинацию записались 12 тысяч крымчан Фото: Виталий ПАРУБОВ

Очередь на вакцинацию от коронавирусной инфекции в Крыму расписана до мая. Ежесуточно в медучреждениях прививку получают около 1 тысячи человек.

- В республику поступило 30,5 тысяч доз вакцин, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - В наличии 22 тысячи доз и записаны в очередь 12 тысяч граждан. В некоторых поликлиниках время расписано до мая.

В приоритете медработники, преподаватели и воспитатели, соцработники и граждане в возрасте 65+. Для переболевших коронавирусом установлен полугодовой интервал перед вакцинацией, для гриппом и ОРВИ — две недели. Больным хроническими заболеваниями необходимо проконсультироваться с врачом.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50