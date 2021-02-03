Крымские власти назвали стоимость детской путевки для оздоровления детей

Стоимость путевки составит 1 782 рубля в день Фото: Архив "КП"

В Крыму назвали точную стоимость путевки для оздоровления детей в санаториях на 2021 год. Как сообщили в пресс-службе Совмина Крыма, в этом году стоимость путевки будет определена за счет бюджетных средств.

Соответствующее постановление подписал председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк. Согласно документу, стоимость путевки составит 1 782 рубля в день в период отопительного сезона и 1 298 рублей за день за исключением периода отопительного сезона.

В постановлении также указана средняя стоимость набора продуктов питания в детских лагерях.

- для детей в возрасте от 7 до 10 лет при трехразовом питании - в размере 232,6 руб. в день на одного ребенка, при двухразовом питании - в размере 170,8 руб. в день на одного ребенка;

- для детей 11 лет и старше при трехразовом питании – в размере 278,5 руб. в день на одного ребенка, при двухразовом питании - в размере 231,4 руб. в день на одного ребенка.

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