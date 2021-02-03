БТР впервые проплыл через Керченский пролив зимой в память о десанте времен войны

Фото: пресс-служба Военно-технического общества

В Керченском проливе прошло форсирование Керченского пролива в память о героях Эльтигенского десанта 1943 года. В пресс-службе межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» (ВТО) сообщили, что в акции участвовал БТР-80.

- Мы 15 километров проплыли за два часа, вышли в 9 утра со стороны Тамани. В форсировании участвовало пять человек экипажа. Сопровождали нас два катера Росгвардии. В проливе было волнение 30 см. А здесь был фактически штиль, идеальная погода. Техника не подвела в этот раз, и все прошло в штатном режиме, - сообщил Алексей Мигалин, руководитель «Военно-технического общества».

В акции принимали участие Саратовское отделение ВТО и Саратовское отделение «Боевого братства». С мыса Тузла бронетранспортер проплыл до поселка Героевское (ранее поселок Эльтиген) в Керчи.

Форсирование Керченского пролива выполнял БТР-80, который участвовал в акции «Керченский десант «Дорога мужества» летом прошлого года. Но ее пришлось завершить досрочно, потому что один из бронетранспортеров не смог преодолеть всю дистанцию и утонул.

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