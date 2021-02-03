В Симферополе и Севастополе 4 февраля частично отключат электричество

Свет исчезнет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
4 февраля в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что идет ремонт электросетей.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Бархатовой, 2-36 (чет), 1-33а (нечет);
ул. Долетова, 1-35;
ул. Скифская, 4-44 (чет), 3-17 (нечет);
ул. Тарабукина, 2-34 (чет), 3-25 (нечет);
ул. Петровского, 2-34 (чет), 3-57 (нечет);
ул. Археологическая, 1;
ул. Дарвина, 2-10 (чет), 1-19 (нечет);
ул. Нестерова, 2, 4, 12, 22, 1, 1б
пер. Ветеринарный, 2, 1-5а(нечет);
ул. Малореченская, 101а-101г;
просп. Победы, 103а-109 (нечет)
микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Троянда», «Машиностроитель»; «Сегмент»; «Сельский строитель»; «Химик»; «Связист» («Телефонист»); «Восход»; «Уют1»; «Трикотажник»; «Лаванда»; «Урожай 1»; «Радуга»; «Надежда»; «Геолог»; «Тепловик»; «Садовод»; «Сегмент»; «Здоровье»; «Ударник»; «Лаванда»; «Химик»; «Колос»; «Швейник»; «Дружба»; «Дзержинец»; «Мотор»; «Пчелка»; «Мелиоратор»; «Вымпел»; «Трикотажник»; «Уют»; «Ремонтник»; «Ягодка Крым»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 16.00
пер. Мирный 6,10-12,11-А,1,11-13,17;
пр. Артиллеристов 4-24,1-17;
ул. Артиллеристов 2,48-72,76-86,61-97;
ул. Днепровская 82,84,88,87-89,97-105,109;
ул. Донская 96-Б,88-90,94;
ул. Кавказская 18;
ул. Каспийская 102-б,100-б,102-а,92,94;
ул. Кубанская 2-26,9-а,1-9; ул. Мирная 6,8,14,3-5;
ул. Станюковича 50-90,51-89;
ул. Танкистов 46,48,54-76,82-84,88,49-67,71,75-77,81;
проезд Танкистов 10,5/7,9-а,9
с 9.00 до 17.00
пр. Генерала Острякова 100-104,192,194;
ул. Генерала Лебедя 32;
ул. Хрусталева 16,22,59,67,73;
ул. Шабалина 1-А,7-А,3-7;
ул. Николая Музыки 18,22,28,32;
ул. Олега Кошевого 7,9;
ул. Ковпака 26-38;
ул. Авдеева 15,17;
ул. Матюшенко 16,21;
ул. Льва Толстого 4,8-16,18-А,48-58,13-19,45;
ул. Рябова 54-Б;
ул. 4 Бастионная 7-23;
ул. Академика Крылова 2-а,2-4;
ул. Гоголя 27;
пер. Панорамный 4,3-А,5-А,1-13;
пер. Язоновский 8,1;
ул. Советская 14,18,20
село Пироговка: пер. Горина 7-15; ул. Озерная 2-12; ул. Пальметная 2-36,11-В,1-15,39; ул Угловая 6,3-5; ул. Урожайная 2-24,28-32,1-23,29,37; ул. Пирогова 5-17,39; пер. Сельский 2,1-3; ул. Льва Толстого 2-24,1-15; ул. Рабочая 1-21,2-20; ул.Тенистая 2-а,2,6; пер. Озерный 4-12
село Терновка: ул Зеленая 42-А,24-60,13-А,15-49; ул. Ленина 4,6,7-а,5; ул. Солнечная 1,3
село Верхнесадовое: ул. Виноградная 2-16,7; ул.Симиренко 1-43
село Орлиное: ул. Мазурца 1-21,2-22; ул. Тополиная 12,15-А,11-15; ул. Родниковская 2-А,2,1-А,3; ул. Евгении Грунской 2-14,7-11; ул. Макарова 20-а,2-18; ул. Ореховая 4,10-16,20,20-А,15-17,21
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