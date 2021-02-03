Стали известны самые распространенные виды рака в Крыму. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму составили список самых распространенных видов рака среди онкобольных.

- На первом месте рак кожи, потому что мы живем в регионе, где повышенная инсоляция. У женщин на первом месте рак молочной железы. Также рак легких и заболеваемость желудочно-кишечного тракта, - сообщила во время пресс-конференции в Симферополе главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения РК Елена Чирва.

Она добавила, что на сегодняшний день рак молочной железы стали чаще выявлять на первых-вторых стадиях, что связано с улучшением маммографов.

По данным Министерства здравоохранения Крыма, больше 60,1 тысячи жителей региона состоят на учете у онкологов. За последний год рак выявили у 6,5 тысячи людей.

По количеству летальных случаев онкология в Крыму занимает второе место.

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