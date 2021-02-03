Житель Ялты украл 200 миллионов рублей на несуществующие инвестиции

Крымчанину может грозить срок до 10 лет лишения свободы Фото: Архив "КП"

В Крыму полицейские поймали ялтинца, который украл у предпринимателей около 200 миллионов рублей под предлогом инвестиций в строительство, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В полиции установили, что крымчанин самостоятельно основал коммерческую фирму и стал предлагать знакомым бизнесменам вложить свои инвестиции в проведение инженерных коммуникаций для одного из органов исполнительной власти Крыма. Он обещал вкладчикам очень большой процент прибыли.

Выманить деньги мужчина смог у пяти предпринимателей. Общая сумма составила около 200 миллионов рублей.

- Опросив потерпевших, оперативники выяснили, что все они лишились крупных сумм при схожих обстоятельствах. Причастным к преступлениям оказался местный житель – бывший учитель математики и физики, - отметили в пресс-службе МВД.

Сейчас подозреваемого задержали. На него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество. Крымчанину может грозить срок до 10 лет лишения свободы.

подписки о невыезде и надлежащем поведении. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

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