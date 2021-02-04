Погода в Крыму на 4 февраля: сыро и тепло до +14

В Крыму переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 февраля, как обещают синоптики, пройдет без природных катаклизмов. По народным приметам солнечный полдень на Тимофея-полузимника сулит раннюю весну.

- В Симферополе переменная облачность. Во второй половине дня местами дождь. Ветер юго-западный до 15-20 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный до 17 м/с. Днем тепло до +12°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем местами дождь. Ветер юго-западный до 20 м/с. Днем тепло до +14°.

Вода в Черном море +7° +11°.

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