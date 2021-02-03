Снегопады пополнили крымские водохранилища почти на 5 миллионов кубов воды

К началу февраля общий запас воды составил 36,052 млн кубометров Фото: Михаил ПАТЛИС

Благодаря обильным январским снегопадам крымские водохранилища пополнились на 48,875 млн кубометров воды, сообщили специалисты крымского гидрометцентра.

- К началу февраля общий запас воды составил 36,052 млн кубометров, что на 4,744 млн больше, чем в прошлом месяце, но на 48,875 млн меньше, чем годом ранее, - отметили ведомстве.

В Белогорское водохранилище за месяц полупило 3 млн кубометров. Чуть меньше досталось Партизанскому и Чернореченскому водохранилищам. Меньше всего воды скопилось в Симферопольском - 494 тысяч кубометров.

Лучше всего ситуация складывалась в Крымских горах. Так, 84% месячной нормы осадков выпало в районе Ангарского перевала, а целых 152% месячной нормы на Ай-Петри. Южный берег получил 131-141% месячной нормы осадков, что очень благоприятно сказалось на запасах пресной воды.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50