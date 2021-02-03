Украина введет санкции против двух иностранных авиакомпаний за полеты в Крым

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Украина введет санкции против двух иностранных компаний, которые осуществляли полеты в Крым и Россию. Под ограничения, по данным СБУ, попадут молдавская авиакомпания «JET4U S.R.L.» и португальская «JET4U LDA».

- На основании выявленных нарушений СБУ рекомендовала СНБО применить к указанным компаниям такие санкции как: приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов, - заявили в пресс-службе СБУ.

Ранее Кабмин Украины одобрил введение ограничений в отношении 13 российских авиакомпаний за полеты над Крымом, который Киев продолжает считать «временно оккупированным».

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