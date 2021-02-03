Пострадавшим от пандемии бизнесменам Крыма выплатят 2,2 миллиарда рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Крымские бизнесмены, пострадавшие от пандемии, получат больше 2 миллиардов рублей в качестве поддержки.

- С 1 февраля 2021 года начался второй этап региональной меры поддержки, его общий объем оценивается в 2,2 миллиарда рублей, - цитируют в пресс-службе Госсовета РК председателя парламентского комитета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольгу Виноградову.

Напомним, не так давно глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал прием заявок на получение региональной субсидии в размере 12 тысяч 130 рублей, которую должны выплатить каждому работнику за каждый месяц простоя предприятия из-за коронавирусных ограничений с июня по декабрь 2020 года.

В прошлом году крымские бизнесмены, по данным финансового комитета Госсовета РК, получили 13 миллиардов рублей прямой и косвенной поддержки.

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